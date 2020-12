Magierduo aus Krems: „Dem Publikum ein Lächeln zaubern“

Ihr habt schon etliche Preise gewonnen, wie etwa den Award of Magical Arts in Hollywood, den Oscar der Zauberbranche. Jetzt wird euch einer der renommiertesten europäischen Preise in dem Bereich, der „Prix Mandrake d’Or“, verliehen. Was bedeuten solche großen Auszeichnungen für euch?

Thommy Ten: Also auf der einen Seite ist es natürlich eine super Anerkennung aus der Zauberszene. Wir sind sehr dankbar, dass auch die Magier weltweit gut finden, was wir machen. Aber im Endeffekt ist das Wichtigste für uns, dass es den Leuten gefällt, wenn wir auf der Bühne stehen.

Ihr spielt schon seit vielen Jahren große Shows vor Tausenden Menschen. Gibt es da dennoch noch eine Nervosität?

Thommy Ten: In der Wiener Stadthalle war die letzte große Show in Österreich vor 10.000 Leuten. Da ist gerade auch die DVD herausgekommen („Zweifach Zauberhaft“, Anm.) und da hatten wir ein Kunststück, das wir vorher noch nie gemacht haben. Wir haben Radiomoderator Robert Kratky den Kopf abgesägt und da ist man schon ein bisschen nervös. Das hat geklappt. Wäre das schiefgegangen ... naja (lacht).

So eine Show zu entwickeln ist ein großer Aufwand. Wie funktioniert der Prozess bei euch, wenn ihr neue Tricks erarbeitet? Thommy Ten: Die Ideen sind irgendwann einmal im Kopf oder man wird inspiriert durch Musik oder durch ein Alltagserlebnis. Und bis es dann auf die Bühne kommt, dauert es wirklich oft Jahre. Eine Idee, die wir schon länger im Kopf hatten, war, das große Kunststück von Harry Houdini, der im Wassertank gefangen war, zu machen. Das haben wir jetzt in der neuen Show. Doch wir sind einen Schritt weitergegangen, nämlich geht Amélie nicht nur in den Tank, sondern sie versucht auch, unter Wasser Gedanken zu lesen. Das gab es vorher noch nie.