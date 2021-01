UK Krems: Erste Mitarbeiter gegen Coronavirus geimpft

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Seit vergangenen Freitag werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsklinikums Krems gegen das Coronavirus geimpft. Man habe die zwei Tage Vorlaufzeit genutzt, um einen Stufenplan zur Impfung der Belegschaft zu erstellen, hieß es vonseiten des UK Krems.

So habe man etwa die Bereitschaft sich impfen zu lassen abgefragt und eine Impfstraße mit dem dafür notwendigen Pesonal organisiert.

Hohe Impfbereitschaft

„Die Impfbereitschaft innerhalb des Klinikums ist erfreulich hoch. Wir verfolgen die Strategie der offenen Kommunikation, versuchen die Fragen der Mitarbeiter*innen ehrlich und unaufgeregt zu beantworten und somit auf die Wichtigkeit der Impfung hinzuweisen“, sagt Heinz Jünger, ärztlicher Direktor des Universitätsklinikum Krems.

Damit die Belegschaft bestmöglich Bescheid wusste, gab es eine Informationsveranstaltung mit Karl Zwiauer, Mitglied des nationalen Impfgremiums, der ausstehende Fragen beantwortete.