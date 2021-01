FF-Einsatz in Kroatien: "Menschen haben uns mit Applaus erwartet"

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Kurz vor Neujahr, am 29. Dezember, wurde Kroatien von mehreren Erdbeben getroffen. Vor allem die Stadt Petrinja. Das Land suchte unter anderem auch in Österreich um Hilfe an. So wurden nur einen Tag später Freiwillige der Feuerwehr Langenlois zum Einsatz gerufen.