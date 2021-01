Donau Uni Krems: Ausschreibung für neues Programm läuft

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bis 31. Jänner läuft die Ausschreibungsfrist des neuen Fellows and Scholars Program „Entrepreneurship and Innovation“, das die Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung der Donau Universität Krems organisiert. Ziel des Programms ist es, österreichische wie internationale Gastlehrende aus Wissenschaft und Praxis mit den Schwerpunkten Entrepreneurship und Innovation in Forschung und Lehre der Donau-Universität Krems miteinzubeziehen.

Schwerpunkt in Niederösterreich erwünscht

Das Programm richtet sich laut Aussendung an Gastlehrende an den Fakultäten für Gesundheit und Medizin bzw. Bildung, Kunst und Architektur. Inhaltlich soll das Programm breit gefächtert sein und sich mit gesellschaftlichem Wandel, Innovation, sozialem Zusammenhalt und nachhaltiger Entwicklung beschäftigen. Ideal sei es, laut Aussendung, wenn die Gastlehrenden einen Schwerpunkt in der Region Niederösterreich oder dem Donauraum hätten.

"Aufbauend auf einer interdisziplinären und transdisziplinären Orientierung ist das Fellows and Scholars Program stark methoden- und theoriegeleitet. Auf diesem Weg wird eine Wissensintegration zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ermöglicht. Die Transdisziplinären Labs der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung sind eigens für diesen Wissenstransfer konzipierte innovative Begegnungsräume für Forschende", heißt es vonseiten der Donau Uni Krems.

Bewerbungen für den ersten Durchgang im Sommersemester 2021 können bis 31. Jänner 2021 eingebracht werden. Mehr Informationen gibt es unter https://www.donau-uni.ac.at/fellows-and-scholars-program