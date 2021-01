Das nehmen sich die Kremser fürs neue Jahr vor

Gastronom Harald Schindlegger, der in Krems unter dem Namen "Harry's Gastrotainment" mehrere Lokale führt, freut sich am meisten darauf, wieder Menschen in den Arm nehmen zu dürfen. "Es ist dieser körperliche Kontakt, den ich schon sehr vermisse. Das Zusammensitzen in größerer Runde ist etwas, das wir in meinem Freundeskreis gerne zelebrieren und das wir alle schon herbeisehnen", sagt Schindlegger. Auch seine Mitarbeiter würden es nicht mehr erwarten können, endlich wieder Gäste zu bedienen.