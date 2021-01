In Krems ins neue Jahr spazieren

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Corona-bedingte Situation zwang 2020 viele Menschen die gewohnten Traditionen, die geliebten Feierlichkeiten und ersehnten Reisen abzusagen oder zumindest in anderer Form auszuführen. Die Möglichkeit neue Wege zu gehen, besteht aber auch in der eigenen Umgebung. Zur physischen und psychischen Erholung ist die Ertüchtigung im Freien in Form von Individualsport und Spaziergängen schließlich erlaubt. Wo man in Krems und der Wachau am besten ins neue Jahr spaziert haben wir hier zusammengefasst.