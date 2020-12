Geschenke von der Kremser Jugend für die Kremser Jugend

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Viele hatten heuer befürchtet, dass sie Weihnachten ohne ihre Lieben verbringen müssen. Für Jugendliche in Betreuungsheimen, die aus den verschiedensten Gründen aktuell nicht bei ihren Eltern wohnen können, ist das Realität.

Um ihnen trotzdem eine Freude zu bereiten, startete die Sozialistische Jugend Krems die Aktion "Soziale Weihnachten", in deren Rahmen Geschenke gesammelt wurden. Die jeweils in einem Schuhkarton verpackten Gegenstände und Süßigkeiten wurden mit selbstgebackenen Lebkuchen personalisiert.