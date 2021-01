Starker Schneefall in Krems: Feuerwehr hatte mehrere Einsätze

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ausschlafen konnten die Freiwilligen der Feuerwehr Krems am Dreikönigstag nicht. Denn es gab mehrere Einsätze wegen der Schneemassen.

Kurz nach 10 Uhr am 6. Jänner wurden die Einsatzkräfte in die Ortsteile Stein und Rehberg gerufen, wo ein Baum umgestürzt war. Die Fahrbahnen am Alauntalweg und am Niglweg waren blockiert. Gemäß Alarmplan wurden die Feuerwachen Egelsee und Rehberg alarmiert.

"An der Einsatzstelle im Alauntal, konnte der umgestürzte Baum mittels Bogensäge beseitigt werden und bereits nach wenigen Minuten konnten die Egelseeer Einsatzkräfte den Einsatz beenden", hieß es in einer Aussendung der FF Krems. Am Niglweg in Rehberg habe der von der Böschung entwurzelte Baum mit der Motorkettensäge geteilt und der lose Wurzelstock von der Böschung entfernt werden müssen.