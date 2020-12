Feuerwehr Krems: Unterstützung nach Erdbeben in Kroatien

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Nach dem verheerenden Erdbeben in Kroatien vom Dienstagnachmittag haben Mittwochfrüh zwei weitere Erdstöße das Gebiet um die Kleinstädte Sisak und Petrinja erschüttert. Nun wurde Hilfe aus Niederösterreich geschickt. Auch die Feuerwehr Krems konnte unterstützen.

"Über Anforderung des österreichischen Innenministeriums - nach einem Hilferuf aus Kroatien - wurde noch gestern Abend eine Lastwagenflotte der Feuerwehr Krems ins Erdbebengebiet geschickt", hießt es von der FF Krems. Bereits seit gestern Vormittag seien drei Mitglieder der Feuerwehr Krems im Landesführungsstab eingesetzt, um diesen Auslandseinsatz zu planen und koordinieren.