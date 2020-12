UK Krems verabschiedet Ragiologie-Leitung Hans Mosser

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Nach 15 Jahren Zusammenarbeit verabschiedet das Universitätsklinikum Krems den Leiter des klinischen Instituts für Radiologie Hans Mosser in den Ruhestand. Spezialisiert hat sich Mosser auf die Brustkrebsfrüherkennung, sowie die Diagnose und Therapie von Brustkrebs. Kurz nachdem der Primar im Jahr 2006 zum Leiter des klinischen Instituts für Radiologie bestellt wurde, leitete er die Einführung der digitalen Bilddokumentation (PACS) ein. Mit diesem wichtigen Schritt in Richtung moderner Bildgebung leistete er einen wesentlichen Beitrag in der Schnittstellenproblematik zwischen niedergelassenen und intramuralen Bereich.