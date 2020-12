Donau-Uni Krems forscht an ressourcenschonenden Elektromotoren

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Elektro-Fahrzeuge werden oft als Zukunft der Mobilität gesehen. Doch so grün wie sie scheinen, sind sie oft nicht. Denn in den Motoren verbaute Hochleistungsmagnete sind auf seltene Erden wie Neodym und schwere Seltenerdeelemente wie Terbium und Dysprosium angewiesen.

Sollte wie vermutet die Nachfrage nach grüner Mobilität weiter steigen, kann es zu einem Versorgungsengpass dieser Elemente kommen. Dem will die Donau-Universität Krems nun gemeinsam mit der Toyota Motor Corporation entgegenwirken.

Neues Labor

Dafür wurde am 21. Dezember das neue Christian-Doppler-Forschungslabor am Department für integrierte Sensorsysteme in Wiener Neustadt eröffnet. Dort soll in den kommenden sieben Jahren das Materialdesign der Magnete optimiert werden. Möglich wird das durch Simulationsmodelle auf Supercomputern unter Einsatz von künstlicher Intelligenz.