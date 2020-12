Krems: Sach- und Geldspenden für Frauen in Not

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bedingt durch Trennungen, Delogierungen oder zahlreiche andere Schicksalsschläge landen Frauen oft schneller in der Obdachlosigkeit. Die Frauenberatung Lilith am Kremser Hafnerplatz fängt diese Zielgruppe in vom Land Niederösterreich fianzierten Notwohnungen auf. Frauen, aber auch ihren Kindern, wird dort eine gesicherte Wohnmöglichkeit über mehrere Monate geboten.

'"Die Damen, die zu uns kommen, befinden sich in schwierigen finanziellen Lagen", erklärt eine Sprecherin der Lilith Frauenberatung in Krems. Um ihnen unter die Arme zu greifen, unterstützen die SPÖ-Frauen, an der Spitze SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Gabriele Mayer, schon seit mittlerweile drei Jahren die Beratungsstelle mit Sachspenden und Gutscheinen. Auch heuer konnten wieder Spenden in der Höhe von über 800 Euro übergeben werden.

Geschirr als Starthilfe

"Die Spenden helfen natürlich ungemein", heißt es von der Beratungsstelle. Vor allem Sachspenden wie Geschirr oder Küchenutensilien seien immer gefragt. "Nicht für unsere Wohnungen braucht es beispielsweise Geschirr, sondern wir geben den Damen auch oftmals eine kleine Starthilfe mit diesen Dingen beim Auszug mit."

Egal ob bei beruflichen, privaten oder gesundheitlichen Sorgen können sich Frauen an die Beratungsstelle Lilith unter 02732 / 85 555 wenden. Hier finden Sie mehr Infos.