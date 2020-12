Initiative: Hilfe für Kinder, die Angehörige pflegen

„Es sollte einem auffallen, wenn die Rettung einen Patienten nach Hause bringt und jedes Mal ein Teenager die Tür aufmacht und da sonst niemand ist. Da kann man schon mal einen Informations-Folder liegen lassen“, schildert Kalchhauser eine Möglichkeit, dass die Jugendlichen von der Unterstützung erfahren. Über die Initiative wird auch viel in Schulen zu der Thematik informiert. Ein Team von Freiwilligen arbeitet dabei zusammen.

Kalchhauser ist vor 34 Jahren zum Roten Kreuz gekommen. „Es war immer eine Faszination dafür da.“ Hauptberuflich ist sie als Krankenschwester im Krankenhaus Krems tätig. In Droß (Bezirk Krems-Land) aufgewachsen, arbeitete sie in jungen Jahren mehrere Jahre in Vorarlberg als Krankenschwester, weil sie „noch mehr sehen wollte“, wie sie heute erzählt. In Indien hatte sie einen Auslandsaufenthalt, um im Sterbehaus von Mutter Teresa zu arbeiten.

43.000 betroffen

Mit dem Thema "Young Carers" beschäftigt sich die Mutter von drei erwachsenen Kindern bereits seit über zehn Jahren. Sehr viele Menschen wissen nicht um die Existenz dieses Themas. Und das, obwohl laut Kalchhauser in Österreich 43.000 Kinder Angehörige pflegen. Oft verstehen die Menschen, denen sie von pflegenden Kindern erzählt, dass es sich um Kinder handle, die man pflegen müsse: „Die können sich das gar nicht vorstellen, dass es das auch umgekehrt gibt.“

Kalchhauser ist eine der „Menschen, die Heldenhaftes tun" unserer KURIER-Serie. Mit dem Begriff kann sie für sich aber nicht viel anfangen: „Dann ist das ganze Rote Kreuz voller Helden. Ich mache nichts Außergewöhnliches. Das Rote Kreuz greift dort ein, wo Hilfe gebraucht wird. Mehr mache ich nicht. Die wahren Helden sind die „Young Carers". Sozusagen arbeite ich mit wahren Helden. So kann man es sagen.“