Intensivmediziner: "Werde mich auf alle Fälle impfen lassen"

Medizinisches Personal war wohl noch nie so gefordert wie im Jahr 2020. Spätestens seit den schrecklichen Bildern aus den Krankenhäusern in Italien im Frühling des Vorjahres, rechnete man auch in Österreich mit dem Schlimmsten. Einer, der die Krise hautnah miterlebt, ist Herbert Koing, Leiter der Intensivstation des Universitätsklinikums Krems.

Für ihn sei die größte Herausforderung zu Beginn des Coronavirus-Ausbruchs das Unbekannte gewesen, sagt er im Interview mit dem KURIER: „Bei der ersten Welle im März hat niemand recht gewusst, was da auf uns zukommt.“ Später sei es die Geschwindigkeit gewesen, mit der die Ereignisse geschehen sind: „Diese große Anzahl von Patienten zu betreuen war schwierig.“