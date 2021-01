Belgische Soldaten in Tirol abgeschottet; erneut Krisensitzung mit AstraZeneca

Während Italien mit Engpässen bei der Lieferung von Vakzinen für seine Impfkampagne zu kämpfen hat, ist die Zahl der täglichen Todesopfer und Neuinfektionen im Land wieder gestiegen. So wurden am Dienstag 541 Personen gemeldet, die zuletzt in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Am Vortag waren es laut Behördenangaben 420 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien am Dienstag auf 86.422.

Die registrierten Neuinfektionen stiegen im Vergleichszeitraum von 8.561 auf 10.593. Dabei wurden 257.034 Tests durchgeführt, 4,4 Prozent davon fielen positiv aus, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank binnen 24 Stunden von 21.424 Personen auf 21.355. Auf den Intensivstationen wurden 2.372 Personen behandelt, 49 weniger als am Vortag. Seit dem Impfstart am 27. Dezember wurden in Italien fast 1,5 Millionen Personen geimpft. Damit ist Italien weiter das EU-Land mit der höchsten Zahl an Geimpften.