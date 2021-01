Impfung: Ablehnung der Österreicher laut Umfrage gesunken

Die Impfbereitschaft der Menschen in Österreich ist laut einer aktuellen Umfrage unter 1.500 Personen im Jänner wieder deutlich höher als zuletzt. Nach einem Rückgang in den Monaten Oktober und Dezember 2020, als jeweils nur knapp ein Drittel die Aussage "Ich werde mich ehestmöglich impfen lassen" bejahte, waren es aktuell 47 Prozent und damit sogar noch mehr als die 45 Prozent in der ersten von vier Umfragen des Vienna Center for Electoral Research.

Die Einstellungen zur Corona-Schutzimpfung werden seit Mai 2020 im Rahmen des Austrian Corona Panel Projects (ACPP) vom Vienna Center for Electoral Research (VieCER) der Universität Wien ermittelt. Gegenüber den 47 Prozent der impfwilligen Befragten im Jänner 2021 zeigt mit 37 Prozent noch immer etwa ein Drittel der 1.500 eine ablehnende Haltung. Jedoch waren es im Dezember 2020, zwei Wochen vor der ersten Corona-Schutzimpfung in Österreich, mit 47 Prozent noch gleich viele "Ablehner", wie es gegenwärtig "Zustimmer" gibt. Allerdings zeigt sich auch eine Polarisierung der Einstellungen, da die Antwortoptionen an den Skalenextremen ("trifft voll und ganz zu" und "trifft gar nicht zu") nun häufiger ausgewählt wurden.