Verwirrung um Impfstoff-Wirksamkeit: Berlin stellt sich hinter AstraZeneca

Das deutsche Handelsblatt hatte zuvor berichtet, dass der gemeinsam von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelte Impfstoff bei Menschen über 65 Jahren nur zu acht Prozent wirksam sei. Man berief sich auf "Quellen innerhalb der deutschen Regierung".

Dementi aus Deutschland

Die deutsche Bundesregierung hat die Berichte über die geringe Wirksamkeit in der Zwischenzeit ebenfalls zurückgewiesen. Entsprechende Darstellungen könnten nicht bestätigt werden, teilte das Ressort von Jens Spahn (CDU) am Dienstag mit. Das Ministerium erläuterte, auf den ersten Blick scheine es so, dass Dinge verwechselt würden: Rund acht Prozent der Probanden der AstraZeneca-Wirksamkeitsstudie seien zwischen 56 und 69 Jahre alt gewesen, nur drei bis vier Prozent über 70 Jahre. Daraus lasse sich aber nicht eine Wirksamkeit von nur acht Prozent bei Älteren ableiten.

Zulassung Ende der Woche

Das Präparat des britisch-schwedischen Pharmakonzerns galt lange als Star unter den Impfstoffkandidaten. Auch Österreichs Politik setzte große Hoffnungen in die Zulassung des Vakzins. Es sollte die RNA-Vakzine von Biontech und Moderna ergänzen und den Weg in die zweite Impfphase ebnen, in der sich die Menschen auch bei den Hausärzten impfen lassen können. Auch weil der Impfstoff von Astra-Zeneca, anders als die RNA-Mittel, keine extremen Minusgrade bei der Lagerung benötigt.

Erst gestern hatte Gesundheitsminister Anschober verlauten lassen, er erwarte erste Lieferungen des AstraZeneca-Impfstoffs ab dem 7. Februar. Beim „Steering Board Meeting“ zur EU-Impfstoffbeschaffung gab der Chef von AstraZeneca laut einer Aussendung des Gesundheitsministeriums am Montag bekannt, dass die Zulassung des Impfstoffs voraussichtlich Ende dieser Woche erfolgen soll.