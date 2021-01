Neue Maßnahmen werden laut Epidemiologen wohl nicht ausreichen

Medikamente gegen Corona?

Deutschland hat Antikörpermedikamente aus den USA gekauft. Diese Medikamente wären ein "kleiner Lichtblick" und könnten laut Gartlehner bei Risikopatienten helfen, schwere Verläufe zu verhindern. In den USA gibt es schon eine Notzulassung, hierzulande noch nicht.

Verlängerung steht wohl an

Der Epidemiologe meint – wie Christian Drosten in Deutschland – dass es auch mit Impfungen nicht sofort ins "völlig normale Leben" zurückgehen kann. Die Epidemie und die Maßnahmen würden uns wohl noch bis zum Herbst begleiten, so Gartlehner.

Der Zusatznutzen der neuen Maßnahmen werde außerdem wohl nicht groß genug sein, um die gewünschten Ziele (7-Tage-Inzidenz unter 50) zu erreichen. Ein harter Lockdown von zwei Wochen wäre besser gewesen, so Gartlehner - mit einer Sperre von Skiliften, verpflichtendem Homeoffice und mehr Kontrollen. Der Epidemiologe: "Dann hätten wir vielleicht die Chance gehabt die Zeile zu erreichen."

Menschen sind mobiler

Im Gegensatz zum ersten Lockdown sind die Menschen in Österreich derzeit zudem wesentlich mobiler. Komplexitätsforscher Peter Klimek von der Med Uni Wien im Ö1-Morgenjournal: "Die Menschen sind von Lockdown zu Lockdown mehr unterwegs. Im ersten Lockdown sind wir um 70 Prozent runtergegangen, im zweiten waren es dann ca. 45 Prozent, jetzt mit dem dritten Lockdown waren es dann maximal 27 Prozent, mittlerweile nähern wir uns eher den 20-25 Prozent an." Am stärksten schränken dabei die Menschen in Wien ihre Bewegungen ein, am wenigsten die Bevölkerung in den westlichen Bundesländern. Laut Klimek hat Wien den "größten Anteil an Zuhausebleibern".

Auch für Klimek geht es eher Richtung Verlängerung. Die jetzigen Bewegungseinschränkungen würden in den kommenden Wochen nicht ausreichen, um eine mögliche schnellere Ausbreitung durch die neuen Virusvarianten zu stoppen, so der Experte. Klimek schließt aus, dass man in zwei Wochen "alles aufmachen kann".