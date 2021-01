Anschober: Erste Lieferung von AstraZeneca ab 7. Februar

Derzeit gibt es Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, diesen Freitag sollte, sofern die wissenschaftlichen Daten das auch hergeben, ein weiterer Impfstoff von der EU-Kommission zugelassen werden: Jener von Astra Zeneca.

Während von Pfizer insgesamt 937.950 Dosen im ersten Quartal geliefert werden wird, und von der US-Pharmafirma Moderna immerhin rund 200.000 bis Ende März geliefert werden soll, dürften es von Astra deutlich weniger als geplant sein: Statt der erhofften 2.000.000 Dosen (für eine Million Menschen) werden es deutlich weniger sein:

Wie Gesundheitsminister Rudi Anschober am Montag erklärte, werden am 7. Februar 63.354, am 17. Februar 97.763 und Ende Februar 182.430 Dosen angeliefert werden. Insgesamt kommen im Februar „also 343.547 Dosen Impfstoff von AstraZeneca nach Österreich“, hieß es. Probleme bei der Produktion werden seitens der Pharmafirma als Grund angegeben, noch laufen aber Verhandlungen mit der EU, die diese Mitteilung nicht gut aufgenommen hatte.