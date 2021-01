Corona: Was man über den Impfstoff von Astra Zeneca bisher weiß

Zuletzt hat Bundeskanzler Sebastian Kurz die Diskussion um den Impfstoff von Uni Oxford und Astra Zeneca wieder angeheizt: Er forderte von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA eine rasche Zulassung weiterer Impfstoffe. "Astra Zeneca kann für Österreich im ersten Quartal zwei Millionen Impfdosen bereitstellen. (...) Europa darf hier nicht zurückfallen", sagte Kurz im Vorfeld des EU-Videogipfels. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Impfstoff.

Wann ist mit der Zulassung dieses Impfstoffes zu rechnen?

Der schwedisch-britische Pharmakonzern Astra Zeneca hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffes am 12. Jänner bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragt. Der Impfstoff könnte nach Einschätzung der EU-Kommission Ende Januar zugelassen werden und wäre damit nach den Wirkstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna das dritte in der EU eingesetzte Vakzin. Möglicherweise ist der Tag, an dem der zuständige Ausschuss der EMA die Zulassung empfehlen wird, der 29. Jänner. Zumindest ist für diesen Tag ein Treffen des zuständigen Ausschusses fixiert. Anschließend muss die EU-Kommission noch die formale Zulassung erteilen, das kann aber innerhalb weniger Stunden der Fall sein.

Ist damit zu rechnen, dass sich die Arzneimittelagentur von Zurufen aus der Politik drängen lassen wird?

EMA-Experten haben bisher immer betont, dass sie sich nicht unter Druck setzen lassen und ihre Beschlüsse "ausschließlich auf Basis der wissenschaftlichen Datenlage treffen".

Um welche Technologie handelt es sich bei dem Impfstoff von Astra Zeneca?

Der Impfstoff ist ein sogenannter Vektorimpfstoff: Für solche Vektorimpfstoffe nutzt man ein Trägervirus ("Vektor"), das für Menschen harmlos ist. Beim Impfstoff von Astra Zeneca handelt es sich um ein abgeschwächtes Schnupfenvirus von Schimpansen. Es wird genetisch so verändert, dass es dem krankmachenden Virus oberflächlich gleicht. Der entstandene Vektor wird vom Immunsystem als bösartiger Erreger erkannt; es bildet Abwehrstoffe. Der Impfstoff kann normal gekühlt (plus zwei bis plus acht Grad) für mindestens sechs Monate aufbewahrt und transportiert werden.