Von Ohrendruck bis Tages-Masken: Hilfe, wie trägt man FFP2-Masken richtig?

Da wären zum Beispiel die guten, alten Haarnadeln. Wer damit umgehen kann und seine Haare gern hochsteckt, wird sie auch im Handumdrehen zur Gummibandhalterung am Hinterkopf umfunktioniert haben.

Die Alternative fürs Büro heißt Büroklammer. Dieses Helferlein zeigt in Zeiten von Corona und Maskenpflicht einmal mehr seine schier unerschöpflichen Einsatzmöglichkeiten für schnelle Lösungen im Alltag.

