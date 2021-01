FFP2-Maskenpflicht: Muss der Bart jetzt weg?

„Wenn du dich zu viel rasierst, muss ich mich leider von dir trennen“ – diesen, durchaus scherzhaft gemeinten, Satz hören viele Bartträger von ihren Lebensgefährtinnen und Frauen. Ein gewisses Fünkchen Ernst ist aber wohl dennoch dabei. Eine komplette Rasur ist bestimmt kein endgültiger Trennungsgrund, aber für uns Bartträger ist der behaarte Teil des Gesichtes eine Lebenseinstellung. Wir lassen wachsen und durchleiden teils Jahre der Missgunst. „Wie schaut'n der aus?“, „Willst dich ned endlich mal rasieren?“, „So traust du dich aus dem Haus?“ - All diese Sätze hört fast jeder Bartträger. Denn wer Bart will, muss auch dafür arbeiten. Ich selbst hatte 2011, im zarten Alter von 19 Jahren, meine letzte komplette Rasur. Danach sah ich aus wie…Fünf.

Es folgten Stadien, in denen der Bart wahrlich kein Augenschmaus war. Man sieht teilweise aus, als ob ein Meerschweinchen auf dem Gesicht gestorben wäre. Doch nach einiger Zeit und einem Besuch in einem guten Barbershop, kann man sich dann endlich an seinem Stück Statement, ja vielleicht sogar an einem Stück Identität erfreuen.

Eine Rasur soll also die Wirksamkeit der FFP2-Maske verstärken? Mag sein. Wie sehr, da scheiden sich die Geister. Gibt es einen medizinisch relevanten Grund dafür, sich den Bart nicht zu rasieren? Nein. Für mich (und für viele andere) wäre das aber ein Eingriff in einen ganz persönlichen Lebensbereich. Und um ehrlich zu sein: solange es noch immer Menschen gibt, die es nicht schaffen, die Masken in den Öffis oder im Supermarkt über Mund UND Nase zu tragen, solange bin ich auch nicht bereit, für ein paar Prozent mehr Wirksamkeit der FFP2-Maske meinen Bart aufzugeben. Und Poetry Slammer Patrick Salmen spricht im Video unten wohl vielen Bartträgern aus der Seele: ""Alles, was mich schützt, ist mein Bart!". Mit einem gewissen Augenzwinkern natürlich ;-).

In diesem Sinne: Der Bart bleibt dran!

Kevin Kada