60 Prozent aller Infektionen durch britische Virusvariante

In "irgendeiner Form" sollten betroffene Regionen isoliert und unter Quarantäne gestellt werden. "Mindestens genauso wichtig ist es, in diesen Regionen flächendeckend Tests durchzuführen, damit man auch jene asymptomatischen Personen findet, die das Virus in sich tragen. Da ist in Schwaz und Umgebung noch Luft nach oben."

Selbsttests sind wichtig

Die ab Montag in Apotheken erhältlichen kostenlosen Selbsttests sieht Bergthaler positiv: "Es gibt sehr gute Studien, die zeigen, dass auch Tests, die vielleicht keine 100-prozentige Sicherheit geben, aber die sehr regelmäßig eingesetzt werden, maßgeblichen Anteil an der Bekämpfung des Infektionsgeschehens haben können."

Keine falsche Sicherheit

Je regelmäßiger und je öfter man sich testen lasse, im besten Fall mehr als einmal pro Woche, umso schneller werden wir wieder Herr der Lage sein.

Allerdings: "Sicher sollte man sich in der jetzigen Situation nicht fühlen, egal, ob man gerade ein negatives Testergebnis bekommen hat oder ob man schon geimpft ist: Es besteht immer ein Restrisiko, dass man gerade neu infiziert wurde oder der Test nicht angeschlagen hat."