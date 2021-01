Corona-Hotspot Zwettl: Appell des Bezirkschefs an Bevölkerung

Mit 190 Neuinfektionen in sieben Tagen ist der Bezirk Zwettl Corona-Hotspot in Niederösterreich. Nun richtet der Bezirkshauptmann einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung, die Schutzmaßnahmen weiter mitzutragen. Doch da wird bekannt: Die kostenlosen Antigentests, die ab 25. Jänner eigentlich in allen Bezirken angekündigt waren, gibt es im Bezirk Zwettl erst ab 1. Februar.

„Fürs Nachlassen gibt es derzeit keinen Grund“, sagt Bezirkshauptmann Michael Widermann. „Bitte Hände desinfizieren, die Maskenpflicht und den Abstand einhalten.“ Zuletzt ging auch ein Schreiben an alle Gemeinden, mit dem die Bevölkerung zum Durchhalten aufgerufen werden soll.

Viele Infektionsfälle

Tatsächlich sind die Infektionszahlen im Bezirk bereits seit Wochen hoch. „Wir hatten etwa vor Weihnachten eine Phase mit vielen positiven Fällen und wenig Genesenen.“