NÖ: 5.000 Ärzte und ihr Personal zittern noch um rasche Impfung

Bis zum vergangenen Wochenende hieß es, dass nur 5.000 von ihnen ab 1. Februar die Covid-Schutzimpfung im Rahmen der Aktion „Ärzte impfen Ärzte“ erhalten. Nach Interventionen der nö. Ärztekammer soll die Impfaktion für das Gesundheitspersonal nun verlängert werden. Auch mehr Impfdosen sollen bereitstehen.

Seit Tagen herrscht in der Angelegenheit dicke Luft zwischen den Ärzten und Notruf NÖ, der Koordinationsstelle für die Corona-Impfung für das Bundesland. Während Wien in der Anfangsphase weniger Impfdosen an die Pflegeheime verteilt und dafür die Ärzteschaft komplett durchgeimpft hat, wurden in Niederösterreich die Altenheime bevorzugt. Dafür bleiben für die Ärzte in der ersten Tranche nur 5.000 Impfdosen übrig, bekrittelte der Chef der nö. Ärztekammer, Christoph Reisner. Erst nach der Immunisierung der über 80-Jährigen, sollte der Rest der Mediziner folgen.