Impfungen im Uni-Klinikum St. Pölten: Immer mehr Beschwerden

Nach dem KURIER-Bericht über das Impf-Chaos im Universitätsklinikum St. Pölten gehen die Wogen weiter hoch. Mitarbeiter hatten kritisiert, dass das Spital zu wenige Impfdosen geordert hatte. Die Folge: Einige Ärzte, die mit an Corona erkrankten Patienten konfrontiert sind, müssen weiter auf die Spritze warten.

"Priorität wurde nicht überprüft"

Ein Mediziner, der in St. Pölten auf einer Covid-Station arbeitet, formuliert es in einem Schreiben an den KURIER so: "In einer e-Mail der Krankenhausleitung hieß es, dass der vorhandene Impfstoff bevorzugt für die Mitarbeiter der Covid-Normalstationen sowie der Intensivstationen ausgegeben werde. Tatsächlich wurden die Impfungen jedoch allen Mitarbeitern im Haus angeboten, die sich in die Warteschlange gestellt haben, ohne zu überprüfen, ob der Mitarbeiter Priorität hat oder nicht."

Deshalb, so der Arzt, der anonym bleiben will, sei vielfach nicht-medizinisches Personal geimpft worden.