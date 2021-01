Anschober über Lieferprobleme bei Astra Zeneca: "Wollen konkrete Liefertermine"

Drei Aussprachen bislang

Eine erste Aussprache zwischen Astra Zeneca und Kommission fand bereits am Freitag statt, zwei weitere gestern, Montag: Der britisch-schwedische Hersteller musste sich den Fragen aus den EU-Staaten stellen. Die Antworten dürften nicht befriedigend gewesen - weder in einer internen Sitzung gestern Nachmittag noch in einer weiteren Zusammenkunft am Abend. So ist für Mittwoch nun eine weitere Krisensitzung geplant.

"Mit unseren Mitgliedstaaten haben wir von Astrazeneca eine detaillierte Planung für Impfstofflieferungen gefordert sowie die Zeitpunkte, wann die Verteilung an die Mitgliedstaaten stattfinden wird", schrieb Kyriakides auf Twitter.