Österreichs Impfplan wackelt: Astra Zeneca liefert nur Bruchteil seines Impfstoffs

Schlechte Nachrichten von der Impf-Front: Weil die EU sich so lange bei der Zulassung von Astra Zeneca Zeit lässt, bekommen die Europäer vorerst weniger Impfstoff geliefert. Für Österreich heißt das, dass wir jetzt im ersten Quartal statt 2.000.000 Impfdosen nur 600.000 bekommen. Die Zahlen und der Grund wurden von Astra Zeneca nicht bestätigt, wohl mittlerweile aber die Reduktion an sich. Offiziell führt der britisch-schwedische Pharmakonzern als Begründung an, dass "die anfänglichen Volumina (der Lieferungen; Anm.) aufgrund reduzierter Erträge der Impfsubstanz an einem Produktionsstandort innerhalb unserer europäischen Lieferkette geringer ausfallen (werden) als ursprünglich erwartet".

Laut Insidern wurden die Gesundheitsbehörden heute über diese grobe Änderung informiert - nach einer Videokonferenz mit Vertretern von Astra Zeneca. Denn Astra liefert nun offenbar an andere Länder außerhalb der EU aus.