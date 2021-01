Illegale Coronaparty: Männer flüchteten vor Polizei durch Hintertür

In Kärnten scheint aktuell kein Tag zu vergehen, an dem die Polizei nicht wegen illegaler Corona-Partys im Einsatz steht.

So auch in der Nacht auf Montag. In Klagenfurt wurden Uniformierte verständigt, nachdem Anrainer wegen zu lauter Musik Anzeigen erstattet hatten. Als die Polizisten eintrafen, staunten sie nicht schlecht: In einem derzeit offiziell geschlossenem albanischen Vereinslokal, das früher offenbar ein Wettcafé war, feierten insgesamt 14 Personen eine feucht-fröhliche Party. Alle ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Einhaltung der Abstandsregeln. "Als die Polizisten eintrafen, versuchten mehrere Personen über eine Hintertür zu flüchten, was aber nicht gelang", berichtet Pressesprecher Rainer Dionisio.

14 Personen auf zwölf Quadratmetern

Es war nicht der erste Vorfall dieser Art in Kärnten. Im Bezirk St. Veit sorgen seit Herbst immer wieder illegale Partys für Ärger. Zuletzt hatten sich dort acht Eisschützen aus vier Gemeinden und zwei Bundesländern (Kärnten und Steiermark) zu einem unerlaubten Turnier samt anschließendem gemütlichen Zusammensitzen getroffen. Am Wochenende kam es dann im Bezirk Feldkirchen ebenfalls zu einem illegalen Eisstockturnier, auch der Betreiber eines Fitnessstudios wurde angezeigt, weil er unerlaubter Weise seine Pforten öffnete.

In dem Fall in Klagenfurt feierten die 14 Personen überhaupt in einem nur zwölf Quadratmeter großen Raum.

Die Partys schlagen sich auch in den Anzeigen wegen Nichteinhaltens der Covid-19-Maßnahmen nieder. Waren es am Freitag in Kärnten noch 1.425 Anzeigen, stieg diese Zahl übers Wochenende auf 1.518 Anzeigen an (alle Anzeigen seit 17. November 2020, Anm.). "Das ist auf Versammlungen und eben auf Fälle wie jenen in Klagenfurt zurückzuführen", erklärt Dionisio. Alleine bei der illegalen Vereinsparty erhielten die 14 Personen 57 Anzeigen. Die Betroffenen zeigten sich am Ende, trotz Fluchtversuchs, einsichtig.