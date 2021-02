„Mutationszone Tirol“: Der Druck auf Österreich steigt

Irland: Verpflichtende Quarantäne

Dass Österreich wegen der Ereignisse in Tirol derzeit international mit Argusaugen beobachtet wird, zeigt auch die aktuelle Entscheidung in Irland. In Dublin hat man Österreich zur roten Zone erklärt. Wer aus Österreich in das EU-Land einreist, muss für 14 Tage in Quarantäne. Ein Freitesten ist nicht möglich. Die irische Regierung fährt derzeit einen harten Kurs in der Bekämpfung der Pandemie. Der aktuelle Lockdown wird bis Anfang April verlängert.

Um den harten Kurs haben sich vier Skifahrer aus Irland offensichtlich wenig gekümmert. Sie wurden in der Vorwoche in St. Anton in Tirol von der Polizei erwischt und sitzen nun dort in Quarantäne, mit Geldstrafen von bis zu 2.000 Euro.