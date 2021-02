"Aufstand des Bergvolks": Deutsche Medien über Causa Tirol

Wegen der drohenden Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Mutation in Tirol berichten die Medien in Deutschland ausgiebig über Österreich. Einmal mehr zeigt sich, wie stark das Verhältnis der zwei Nachbarländer von Hassliebe geprägt ist. Lesen Sie hier die Tirol-Kommentare großer deutschen Zeitungen:

"Wild aufgeführt"

Die Süddeutsche Zeitung begrüßt - wohl auch wegen der geografischen Nähe ihres Redaktionssitzes in München - die Corona-Maßnahmen für Tirol: "Tagelang hatten Tiroler Landespolitiker sich wegen drohender Quarantäne wild aufgeführt, tagelang hatte Kanzler Kurz sich im Streit um einen verschärften Lockdown in Tirol zurückgehalten. Nun kam das Machtwort, im Ton freundlich, in der Sache mittelmäßig entschieden. Ja, es wird Ausreisekontrollen geben; Straßen und Bahnhöfe werden verstärkt kontrolliert. Das ist sinnvoll. Nur: Losgehen soll das Ganze erst am Freitag. Bis dahin könnten also Tausende aus Tirol ins restliche Österreich reisen; deutsche Urlauber, die in ihren Zweitwohnungen sitzen, können nach Hause fahren und das Virus mitbringen (...) In einem Punkt hat die bayerische Landesregierung recht: Die Inzidenz ist in Österreich immer noch hoch. Gleichwohl wird der Lockdown gelockert - bei verschärften Kontrollen in Tirol: Das ist inkonsequent."