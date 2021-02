Wolf spricht Tirolerisch, vor dem "edlen Rausch" am Runden Tisch

Günther Platter habe zu sehr dem innertirolerischen Druck nachgegeben, findet Rainer Nowak. Die Tiroler hatten zwar mehr zu ertragen als andere Teile Österreichs, aber es habe eben auch „einen Ort namens Ischgl“ gegeben. „Wenn man schon einmal in so einer Situation war, muss man sich halt besonders korrekt verhalten, wenn man das wettmachen will.“ Er sieht ein „Ischgl 2.0“ mit ähnlichen Erklärmustern. „Das ‚Wir haben alles richtig gemacht‘ kann ich gar nicht mehr hören“, sagt Fischler.

Skepsis aus Deutschland

Cathrin Kahlweit erinnert an den Streit um die Öffnung der Skilifte im Herbst. Da habe es sehr viel Skepsis aus Deutschland gegeben und es sei „die Überzeugung geblieben: Das war ein Fehler.“ In der aktuellen Debatte sehe man im Nachbarland auch ein „Verantwortungsversagen des Herrn Platter und seiner politischen Freunde nach innen.“ In dieser Situation gelte nicht, zu sagen „Wir haben alles im Griff“, sondern: „alles was man tun kann, tun, um eine mögliche Katastrophe zu verhindern.“ Mit der Widerstandsrhetorik sei auch die Bereitschaft der Tiroler, die Maßnahmen mitzutragen, geschwächt worden.

Der Grün-Politiker Mair kritisiert zwar Urlaube in Südafrika, der Eintrag der Variante sei aber wahrscheinlich anders erfolgt, Mair spricht von Hinweisen, die auf den Münchner Raum deuten. Aufgegriffen wird das nicht.

„Die Tiroler müssen jetzt liefern, sagt Fischler, der gut in Form ist. „Pseudo-Maßnahmen“ würden nicht reichen, um wieder Vertrauen herzustellen.

Der edle Rausch der Zukunft

Mair blickt auch in die Zeit danach: Er sehe einen breiten politischen Konsens in Tirol, dass man „diesen Aprés-Ski-Tourismus, den Sauftourismus“ nicht mehr haben will. „Wir können auch den edlen Rausch anbieten, der braucht keinen Alkohol, der kann die Natur erleben. Wir haben was zu vermitteln, Tirol ist ja ein tolles Land. Saufen kann man ja wirklich überall.“ Viele Tiroler Dörfer würden derzeit einen traurigen Anblick bieten, wie potemkinsche Dörfer, „aber Tirol wird sich wieder neu erfinden“, ist er überzeugt – nachdem „dieser Schas“ überwunden sei.

Fischler meint, diese Wintersaison müsse man abschreiben, es werde danach nicht gleich weitergehen. Daher brauche es ein Umdenken, das den „Lebensraum Tirol“ mit einbeziehe, und nicht neue Hoteldörfer.

Nowak meint, von einer Neuerfindung Tirols im Sinne eines sanften Tourismus höre er schon seit zwanzig Jahren, „aber es ist noch nie etwas passiert“, im Ziller- und Ötztal gehe es, im Gegenteil, „von Jahr zu Jahr gigantomanischer zu“.

Fischler: „Ich höre das auch schon seit zwanzig Jahren. Aber ich habe bewusst nicht den sanften Tourismus in den Mund genommen, und auch nicht den ‚edlen Rausch‘, weil ich gar nicht weiß, was das ist.“

Diese Diskussion brachte klare Worte, ohne Zank und Hader. Ein edler Debattenrausch sozusagen.