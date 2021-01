In diesen Ländern betrinken sich die Menschen am häufigsten

Kopfschmerzen, einen schlechten Geschmack im Mund, verschwommene Erinnerungen an den Vorabend. 84 Prozent der Teilnehmer an der britischen Global Drug Survey haben 2019 über den Durst getrunken.

Im Durchschnitt waren die mehr als 90.000 Teilnehmer 21 Mal während der vergangenen zwölf Monate betrunken, Österreich liegt unter dem Schnitt – 20,5 Mal tranken die österreichischen Teilnehmer ein Glas zu viel. Während Frauen über 25 Jahren knapp mehr als zwölf Mal einen Rausch hatten, erwischten Männer unter 25 fast 28 Mal zu viel.

Am häufigsten trinken die Schotten (33,8 Mal), dicht gefolgt von den Engländern (33,7). Australien (31,8) belegt den unrühmlichen dritten Platz.

In einer separaten Studie der GDS im vergangenen Jahr gaben 48% der Briten an, seit Beginn der Pandemie mehr getrunken zu haben. Die Zahlen dürften also in der nächsten Umfrage weiter steigen.