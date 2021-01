Als der Alkohol verboten wurde

Die Mafiabosse Lucky Luciano, Meyer Lansky und Al Capone eröffneten geheime, in Kellern oder Hinterhöfen versteckte Trinkstuben, in denen auch Prostitution und Glücksspiel blühten. Und sie verdienten auf diese Weise Millionen. Nicht wenige Polizisten und eigens ausgebildete „Prohibitionsagenten“ kassierten Bestechungsgelder und verrieten dafür geplante Razzien, sodass Gäste und Alkoholika rechtzeitig aus verbotenen Lokalen verschwinden konnten. Frühere Bars und Restaurants wichen getarnten „Flüsterkneipen“ (blind pigs), von denen es allein in New York mehr als 30.000 gab, die die hochprozentige Ware mithilfe von Schmugglerbanden meist aus Mexiko, Kuba und Kanada bezogen. Oder sie wurden in illegalen Schwarzbrennereien in den USA hergestellt. Wer Pech hatte, konnte in einzelnen Bundesstaaten, wenn er eine Flasche Whisky bei sich hatte, ins Gefängnis gehen.

Leichter als die „kleinen Leute“ hatten es die Angehörigen der High Society, die ihren Durst auf diskreten Partys oder in verschwiegenen Szenelokalen mit illegal eingeführtem Champagner löschten.

Noch ein berühmter Name taucht unter den Profiteuren der Prohibition auf: Joseph Kennedy, der Vater des späteren US-Präsidenten, baute sein Vermögen durch Alkoholschmuggel auf und legte damit die Grundlage für den immensen Reichtum des Kennedy-Clans. Der Patriarch hatte für diesen Zweck in Kanada – wo die Alkoholerzeugung legal war – eine Firma zur Herstellung alkoholischer Getränke gegründet, die er illegal in die USA exportierte.