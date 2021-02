Tirol gab den Widerstand auf: Was Platter zum Einlenken brachte

In einer überraschend einberufenen Pressekonferenz gaben Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer am Dienstag bekannt, dass jeder, der aus Tirol ausreisen möchte, ab Freitag einen negativen Covid-Test vorweisen muss – und der darf maximal 48 Stunden alt sein.

Sorge wegen Impfstoff

„Diese Maßnahme ist gemeinsam mit der Tiroler Landesregierung beschlossen worden“, betonte Kurz. Doch wie kam es zu dem plötzlichen Sinneswandel? Denn eines wurde zuletzt deutlich: Wären die lokalen Verantwortungsträger kooperativer gewesen, hätte man die Maßnahmen wohl früher beschlossen.

Vor allem ein schwerwiegendes Argument soll Platter letztlich zum Meinungsumschwung bewogen haben, nämlich: Bei der in Tirol vermehrt auftretenden – und deutlich ansteckenderen – südafrikanischen Mutation besteht die berechtigte Sorge, dass der Impfstoff von Astra Zeneca weniger wirksam ist als bei den anderen Varianten.

Drohender Imageschaden

In der Pressekonferenz am Dienstag wiesen die Bundesvertreter darauf hin, dass der nun in Tirol zu beobachtende Ausbruch der südafrikanischen Variante „der größte in der Europäischen Union“ sei – daher müsse er mit aller Kraft bekämpft werden. Im schlimmsten aller Fälle würde Tirol zum EU-Hotspot für die Südafrika-Mutation avancieren – ein Image-Schaden für das Land und Österreich.

Dem nicht genug, wurde der Landeshauptmann nicht nur von Wien „bedrängt“. Auch die anderen acht Amtskollegen übten sanften Druck auf ihn aus, weitere Maßnahmen zuzulassen.