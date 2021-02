"Na, überhaupsch ned": Tiroler Widerstandsgeist in der "ZiB 2"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

„Wenn auch nur ansatzweise irgendwo etwas vom Gesundheitsministerium kommen sollte, dann werden’s uns am Montag richtig kennen lernen.“

Ein Satz wie ein Donnerschlag, den der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser am Wochenende abgesetzt hat.

Wenn solche Worte aus Tirol kommen, dann zeitigen sie in der Minimalvariante ein Verhalten, das mit den Worten „Bischt koa Tiroler“ beginnt und mit „bischt an O.…loch.“ endet. In der Maximalvariante drohen Auftritte mit Mistgabeln, eine Sperre des Brenners, inklusive landesüblichem Empfang mit Schnapstrinken und den Tiroler Schützen. Seit dem Aufstand von 1809 gegen die bayerischen und französischen Besatzer ist der Widerstandsgeist aus dem Inntal Legende.

Ein Ton, um gehört zu werden

Am Sonntagabend sagte Walser im ORF dazu: „Manchmal muss man offensichtlich einen Ton wählen, damit man gehört wird und das ist uns, glaub ich, geschtern gelungen.“

Das stimmt. So sehr gelungen, dass ihn der Weg in die „ZiB 2“ geführt hat. Und dort zugeschaltet, war er nicht gewillt, auch nur irgendetwas an der Position zu möglichen Quarantänemaßnahmen zu ändern.

„Man zeigt seit Monaten mit dem Finger auf Tirol. Wir waren die ersten, die das Land abgesperrt haben, die mit dem Testen angefangen haben, die wirklich aktiv gegen diesen (sic) Virus gekämpft haben und daher haben wir’s einfach satt, dass wir uns ständig im Rampenlicht stehen lassen und verurteilen lassen, dass Tirol nichts macht.“

„Unverantwortlich“ sei das, „was derzeit aus dem Gesundheitsministerium kommt, dass man mit unterschiedlichen Zahlen agiert. Es gibt überhaupsch keine Transparenz.“

Alles richtig gemacht

In Tirol wird also wieder einmal alles richtig gemacht, wie wir seit der Diskussion um Ischgl im vergangenen März wissen.

„Wir testen, wir testen, wir testen, wir impfen, wir tragen die Masken“, sagt Walser , die einzige Forderung sei, dass Man Tirol „gleich behandelt wie alle anderen Bundesländer.“