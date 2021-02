Tirol wird zur "Sperrzone": Bundesregierung erlässt Reisewarnung

Wie in ganz Österreich öffneten in Tirol auch am Montag die Geschäfte wieder. Für das Bundesland, das mit einem Cluster der südafrikanischen Corona-Variante kämpft, war jedoch bis in die vorangegangen Nachtstunden unklar, ob es die Öffnungsschritte geben wird. Oder ob vielmehr Verschärfungen verhängt werden.

Den ganzen Montagvormittag wurde über eine bundesweite Reisewarnung spekuliert. Tirol war zwischenzeitlich mit einem eigenen Maßnahmenpaket vorgeprescht. Darin enthalten sind etwa Antigen-Tests in Skigebieten - von einer Reisewarnung wollte man freilich bis zum Schluss nichts wissen.

Am frühen Nachmittag schließlich die Bestätigung via Aussendung aus dem Innenministerium: Die Bundesregierung spricht eine Reisewarnung für Tirol aus.

Das heißt:

1. Die Bundesregierung warnt vor nicht notwendigen Reisen nach Tirol und ersucht, nicht notwendige Reisen nach Tirol zu unterlassen.

2. Die Bundesregierung fordert alle, die sich in den letzten zwei Wochen in Tirol aufgehalten haben dazu auf, sich testen zu lassen.

3. An alle, die aus Tirol in ein anderes Bundesland reisen gilt die dringende Aufforderung, unmittelbar vor der Reise einen Covid-19-Test zu machen.