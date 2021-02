Keine Isolation: Diese Maßnahmen gelten für Tirol

Nach einem massiven Gezerre zwischen Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) über eine Quarantäne für das Bundesland, spricht die Bundesregierung nun eine Reisewarnung für Tirol aus.

1. Die Bundesregierung warnt vor nicht notwendigen Reisen nach Tirol und ersucht, nicht notwendige Reisen nach Tirol zu unterlassen.

2. Die Bundesregierung fordert alle, die sich in den letzten zwei Wochen in Tirol aufgehalten haben dazu auf, sich testen zu lassen.

3. An alle, die aus Tirol in ein anderes Bundesland reisen gilt die dringende Aufforderung, unmittelbar vor der Reise einen Covid-19-Test zu machen.

Strikte Einreisebeschränkungen, wie sie offenbar im Bund diskutiert wurden, sind das aber nicht.

Wie berichtet, war das Land Tirol in dem Streit um Verschärfungen am Montag mit einem eigenen Maßnahmenpaket vorgeprescht.