Corona-Diskussion im ORF: "Ich war ein wilder Hund mit einem Schlurf"

Ein 18-Jähriger erlebe die Pandemie anders als ein 70-Jähriger, meint Kolland, „diese Verschiedenheit gilt es zu akzeptieren. Oder zunächst einmal zu sehen.“ Es werde dazu kommen, dass die Generationen mehr an Identität entwickeln, je länger diese Krise dauert, die Krise schaffe „mehr Identität“. Es werde Corona-Jahrgänge geben, die in ihren Lebensmöglichkeiten eingeschränkt sind, „wo Sie dann erhöhte Arbeitslosigkeit haben“, erklärt der Forscher. „Ein 70-Jähriger steht nicht vor der Arbeitslosigkeit. Und wenn wir sagen, wir sollen zusammenhalten, dann muss man immer sagen: Wer hält mit wem zusammen? Ich muss auch an der Lebenssituation etwas ändern, sonst ist der Zusammenhalt nur ein Appell.“

Lohner: „Aber da kommt die Empathie herein.“ Sie und die Herzenswärme sei die Grundlage für den Zusammenhalt.

Werner bestätigt, „dass wir in einer turbulenten Zeit leben.“ Man habe ihm immer gesagt, „dass der Sommer nach der Matura der Sommer deines Lebens ist. Du kannst feiern, machen, was du willst. All das ist weggefallen.“

Das sei „natürlich ein kleiner Aspekt m Vergleich zu einer großen Pandemie“, schränkt Werner ein, aber dafür „sehr prägend für einen jungen Menschen.“ Es sei wichtig, nicht zu vergessen, dass es Corona-Jahrgänge geben könnte, die mehr von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder schlechter ins Berufsleben starten.

Die Probleme der Älteren

Reiterer wechselt jetzt zu den Problemen der älteren Generation, der Sterblichkeit. Nur acht Prozent der Infektionsfälle, seien älter als 74 Jahre, allerdings machen die über 74-Jähri-gen 79,1 Prozent der Todesfälle aus.

Kolland hält das Konzept der „inversen Quarantäne“ für problematisch. Wenn man nur die Älteren schütze, nehme man andere aus diesem starken Distanzieren heraus. Es sei schon „ein Zusammenhalt von allen“ erforderlich, hier gibt er Schröcksnadel recht.

Reiterer bringt ein anderes Argument ein. Viele würden sagen, die Älteren sollen sich mehr schützen, damit die Kinder in die Schule gehen können.

Die angesprochene Erkurt will aber noch etwas zu den Zahlen sagen. Es gelte, nicht nur das Alter zu berücksichtigen. „Es trifft die Ärmeren am stärksten“, sagt sie. „An Brennpunktschulen sind die Zahlen viel höher.“

Eltern von ärmeren Schülern hätten überwiegend Berufe, die nicht zu Hause verrichtet werden können, „sie leben in beengten Wohnräumen, auch oft mit der Oma zusammen, auf die sie auch aufpassen müssen, wenn sie sie nicht anstecken wollen.“

„Wenn es für die Gesundheit das wichtigste ist, die Schulen zu schließen, dann begrüße ich das“, sagt Erkurt. Die Frage sei nur, wieso seit März keine besseren Konzepte erstellt werden konnten. Insofern sei der Konflikt Ältere gegen Jüngere auch in diesem Bereich eine „Auslagerung des Konflikts“.

Keine Angst vor den Jungen

„Ich will gar nicht geschützt werden“, platzt jetzt Schröcksnadel wieder von seiner Tiroler Außenstelle herein. „Und ich habe keine Angst vor den Jungen.“

Man müsse aber eines zur Kenntnis nehmen: „Vor 40 Jahren ist man mit 60 gestorben, heutzutage zwischen 70 und 90. Ob an Herzinfarkt, an Krebs oder an Corona - das ist das Alter, wo man irgendwann gehen muss.“

Erkurt, fast schockiert: „Das ist ein bisschen verharmlosend.“

Schröcksnadel: „Das ist so. Da sterb’ ich lieber an Corona als an Krebs, wo ich drei oder fünf Jahre leiden muss.“

Anders sei es in den Altersheimen, meint Schröcksnadel. Wenn man schwer krank ist, sich kaum bewegen könne, und sich selber nicht mehr schützen könne.

Wir überlegen kurz. Anders gesagt, hieße das: Jeder, der älter ist, aber die Möglichkeit hatte, sich zu schützen, und trotzdem an Corona stirbt, ist selbst schuld. Wie sieht in diesem Fall dann der Selbstschutz aus, bliebe dann nicht ausschließlich Selbstisolation?

Egal, wir hören noch Lohners Theorie, warum die Menschen in den Altersheimen sterben: Weil sie, wenn sie geschützt werden müssen, „keine Zuwendung mehr bekommen. Weil sie niemand mehr in den Arm nimmt.“

Es wird jetzt immer verwirrender.

Chef-Virologe Schröcksnadel sagt: „Ich sehe das anders“, obwohl er Lohner eigentlich recht gibt.

„Natürlich sollen die besucht werden, aber sie sollen davor geschützt werden, dass die Krankheit hineingetragen wird.“

Es seien nicht die Verwandten, die die Krankheit hineinbringen, ist Schröcksnadel überzeugt, sondern das Personal, „wenn ich höre, dass K1-Personen arbeiten müssen.“ Es müsse mit guten Tests doch möglich sein, „dass das Personal nicht krank wird und die alten Menschen betreut.“

Die Reihenfolge von Infektion und (positiver) Testung wird hier etwas außer Acht gelassen.

Die jüngeren Menschen, die ins Altersheim kommen, müssten die Möglichkeit haben, mit einer vorigen Testungen, hineinzugehen, fordert Schröcksnadel. „Ich bin total dagegen, dass die nicht besucht werden. Aber wir hätten den ganzen Sommer die Möglichkeit gehabt, uns darauf vorzubereiten.

Lohner: „Wer wir?“

Schröcksnadel: „Natürlich die Regierung!“

Lohner: „Wenn man einen Menschen nicht berührt, wenn man ein Baby nicht berührt, dann stirbt es. Berührung ist gut für das Immunsystem, das ist gut für die Zellen.“

Schröcksnadel fühlt sich falsch verstanden.

Kolland bestätigt: Stress erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Immunität sinkt und damit wird man anfälliger für Krankheiten, nicht unbedingt nur für Corona, sondern auch für andere Krankheiten.

Auch Werner hält es für logisch, dass vor dem Besuch in Altersheimen Schnelltests gemacht gehören. Auch in den Schulen würden Konzepte fehlen. Ihm sei berichtet worden, dass Schüler mit 25 Leuten praktisch ohne Schutz in der Klasse sitzen. „Das einzige Konzept ist, dass sie alle 15 Minuten lüften.“

„Eine Maturantin, mit der ich Kontakt habe, weiß nicht, wie sie das Jahr erfolgreich bestreiten soll“, es fehle einfach viel Schulzeit. Und hier wie auch in anderen Bereihen, würden Konzepte fehlen.

Lohner: „Die Gesundheit ist zwar auch wichtig, aber ich erlebe immer wieder, dass der Schwerpunkt der Krise die Wirtschaft ist. Da lässt man viele Menschen einfach außen vor. Hier scheint jetzt etwas auf, was immer schon da war: die Freunderlwirtschaft.“ Auch in diesem Bereich fehle Empathie.

Chinesen und Japaner

Kolland sagt, „Corona ist in vielerlei Hinsicht ein Brennglas, es werden Dinge sichtbar, die in der Gesellschaft vorhanden sind. Zum Beispiel ein problematisches Bild gegenüber dem Alter. Hätten wir da eine differenzierte Sicht und hätten wir das Alter gut integriert in die Gesellschaft, dann würden manche Probleme nicht auftauchen.“

Lohner: „Alt ist schön und toll für Bilder, für Autos, für Schmuck, aber für Menschen ist es pfui.“

„… und bei Chinesen und Japanern!“ sagt Schröcksnadel.

Reiterer: „Wie meinen Sie das?“

Schröcksnadel: Dort sei „ein alter Mensch einer, der weise ist …“

Chris Lohner: „Aber wir sind in Österreich.“

Und es ist auch festzuhalten, dass Weisheit nicht allein mit dem Alter kommt.

Denn Schröcksnadel fährt fort: „Die Zahlen sind ja nicht so hoch. Wenn ich heute überlege, wie viele jeden Tag an Krebs sterben, an Herzinfarkt, an sonstigem Herz-Kreislauf-Versagen, dann ist Corona untergeordnet.“

„Na und die Grippetoten jedes Jahr?“ sagt Lohner.

Reiterer greift ein: „Da muss man dazu sagen: Mit der Grippe kann man es wirklich nicht vergleichen. In den letzten Tagen … heute sind 60 gestorben, die vergangenen Tage mehr als hundert …“

Schröcksnadel: „Darf ich fertig ausreden, Frau Lohner, Frau Lohner!“

Reiterer: „Nein Reiterer!“

Schröcksnadel bricht in Tirol fast lachend zusammen.

Die Moderatorin muss auch schmunzeln, spricht sich aber noch einmal gegen Verharmlosung aus.

Lohner: „Aber es gibt jedes Jahr Grippetote, über die nicht gesprochen wird.“

Wir halten fest: Das Wort Grippe sorgt im Zusammenhang mit Corona nur für Verwirrung und ist am besten zu streichen.

Schröcksnadel habe immerhin „einen Riesenrespekt vor dieser Krankheit“ und will diese nicht bekommen. Aber an anderen Krankheiten würden viel mehr Leute sterben, bekräftigt er.

Was natürlich vollkommen außer Acht lässt, dass es ja Gegenmaßnahmen gibt. Gäbe es die nicht, würde die Totenstatistik in den Spitälern ganz anders aussehen.

Aber auch das stört den Sportfunktionär: „Wenn man jeden Tag liest, wie viele sind gestorben, wie viele sind gesund geworden. Das ist ja wie im Sport, wenn man Resultate herunerliest, das ist einfach übertrieben.“

Erkurt findet das „etwas verharmlosend“, auch das Gesundheitspersonal und Angehörige von Verstorbenen würden das wohl nicht so sehen. Auch befürchte sie, dass jüngere Zuseher den Eindruck bekommen könnten: „Na, ist eh nicht so schlimm.“

Schröcksnadel: „So hab ich das aber nicht gemeint, bitte!“

Erkurt: „Aber es klingt so.“

Reiterer fragt die Jüngeren, Erkurt und Werner, ob es Möglichkeiten gebe, digital generationenübergreifend etwas zu machen in der Schule.

Die Ältere, Chris Lohner, fährt dazwischen: „Aber das machen ja eh die Künstler für die Jungen.“

Erkurt darf dann doch sprechen: Es gebe ein Lockdown-Tagebuch, das Schüler geschrieben haben und das Einkaufen für Ältere.

Werner sagt, dass es an Dialog fehle. Im Sommer habe es viele Initiativen von Jungen gegeben, Kreativität auszuleben. „Die haben versucht, im Sommer Spaß zu haben. Da hat man sich dann wieder beschwert, dass die Jungen angeblich am Donaukanal so laut singen und Bier trinken würden.“

Schröcksnadel und Kroatien

Kolland spricht vom Sündenbock-Problem: „Die Sündenböcke entstehen immer dann, wenn man den anderen zu wenig kennt. Dann sucht man jemanden, den manzum Sündenbock stempeln kann.“ Daher seien „intergenerationelle Initiativen“ wichtig.

Man habe sehr von oben herab mit den Jungen gesprochen, sagt Werner.

Chris Lohner: „Ich kämpfe für die Jungen.“

Werner zitiert einen sommerlichen Tweet von Gesundheitsminister Anschober, dass sich die jungen Menschen „zusammenreißen“ sollen.

„Da denken wir uns, bitte warum sollen wir uns das gefallen lassen?“ sagt Werner. Man dürfe sich nicht wundern, wenn dann Konflikte entstehen.

Schröcksnadel: „Ich war auch in Kroatien auf Urlaub.“