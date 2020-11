Pannen vor dem Terror: Stellvertreter-Debatte bei "Im Zentrum"

Innenminister Nehammer und auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatten in der Vorwoche zunächst Versäumnisse der Justiz in den Raum gestellt. Der Anschlag hätte verhindert werden können, wäre der Täter nicht vorzeitig entlassen geworden, hieß es.

Diese vorzeitige Entlassung verteidigt Matejka einmal mehr. Sie zu gewähren liege nicht im freien Ermessen des Gerichts, sondern sei im Gesetz vorgesehen, wenn nicht bestimmte Gründe dagegen sprechen. Und nur mit einer vorzeitigen bedingten Entlassung könne man den Straffälligen weiter beobachten, ihm Auflagen (Bewährungshilfe, Deradikalisierungsprogramm) erteilen und eine "gewisse Kontrolle" ausüben, bekräftigt Matejka.

Phrasen aus dem Justizministerium

Die nächste Frage richtet Reiterer an den Vertreter aus dem Justizministerium, Friedrich Alexander Koenig, Generaldirektor für den Strafvollzug. Ob man schon wisse, warum die Justiz nicht über den geplanten Munitionskauf des Attentäters informiert wurde?

Koenig, in Uniform erschienen, schickt zunächst voraus, er sei vor allem als Vertreter des Strafvollzugs hier und hatte offenbar schon ein Statement vorbereitet. Zumindest hörte sich das so an: „Der Strafvollzug ist in Österreich zuständig für 28 Justizanstalten, durchschnittlich 9000 Insassen verbüßen ihre Freiheitsstrafe, die von einem Gericht vorher verhängt wurde, in diesen Gefängnissen …“



Wir klinken uns hier einmal aus und steigen dann hier wieder ein:



„… zweitens ist es unser Auftrag, die Insassen wieder fit für die Gesellschaft zu machen.“

Im konkreten Fall sei „sehr viel geschehen", sagt Koenig. Das Deradikalisierungsprogramm, welches 2015 eingeführt worden sei, wurde bei F. „mit sehr vielen Einheiten“ durchgeführt. Aber: „Ab dem Zeitpunkt der Entlassung ist das Vollzugsgericht und für Gefahrenabwehr ganz klar der Verfassungsschutz zuständig.“

Reiterer weist noch einmal auf die ursprüngliche Frage hin. „Sie wissen also nicht, warum es keine Informationen an die Justiz gab?“

„Nein, das weiß ich nicht.“