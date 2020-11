Cobra-Chef: Wie der Attentäter identifiziert wurde

Während im Hintergrund bereits die weiteren Zugriffe an Kontaktadressen vorbereitet wurden, entlarvte die Röntgenvorrichtung der Roboter den Sprengstoffgürtel als Attrappe. Was der Attentäter noch alles anstellen hätte können, kam in seiner Tasche zum Vorschein – fast 100 Schuss Munition.

Als großes Sicherheitsrisiko sehen die Spezialkräfte die Enthüllungen von Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Er hatte am Mittwoch interne Staatsschutz-Informationen über die anstehende Geheim-Operation „Ramses“ öffentlich gemacht. Es waren Zugriffe an 50 Adressen geplant. „Solche sensiblen Informationen an die Öffentlichkeit zu tragen, gefährdet jeden unserer Beamten im Einsatz. Das ist unverantwortlich“, sagt Treibenreif.