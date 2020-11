Die unglaubliche Pannenserie rund um den Anschlag in Wien

Bisher lässt sich jedenfalls folgendes rekonstruieren:

Am 23. Juli 2020 verfasst die Nationale Verbindungsstelle von Europol in der Slowakei ein Schreiben an die österreichischen Behörden. Darin wird mitgeteilt, dass zwei verdächtige Männer am 21. Juli versucht haben, in Waffengeschäften in Bratislava Munition für ein AK47-Sturmgewehr zu kaufen. Einer davon war der spätere Attentäter Kujtim F..