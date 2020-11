Kujtim F.: Terror-Radikalisierung nach dem Lehrbuch

Vieles deutet darauf hin, dass Kujtim F. mit seinem Umfeld nicht zurechtkommt. Seine Familie ist muslimisch, aber nicht streng gläubig. Der spätere Attentäter lernt in der HTL Burak K. kennen und gemeinsam möchte man nach Afghanistan in den Krieg ziehen. Doch nicht einmal das will so ganz klappen. Zwar wird ein Flugticket gekauft, aber kurz vor der Abreise kommen die beiden drauf, dass sie eigentlich ein Visum benötigen.

Rechtsanwalt Nikolaus Rast, der ihn in dem Terrorprozess vertreten hat, findet für all das nicht die geringste Erklärung. „Ich hätte es diesem Menschen nie, nie, niemals zugetraut. Er war in meinen Augen ein dummer Bub. Niemals hätte ich so etwas für möglich gehalten.“