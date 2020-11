Die drei Helden des Wiener Terroranschlags

Özen ist seit zehn Jahren Kampfsportler. Angst habe er fast nie. "Gestern war natürlich Angst dabei. Ich war voller Adrenalin. Aber Angst lässt einen Sachen machen, für die man sonst nicht fähig wäre."

"Wir verabscheuen jeglichen Terror"

Er realisiere jetzt erst, was er gestern getan hat. "Ich habe auch gesehen, wie Menschen weggetragen werden. Das war wie in einer Kriegssituation. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Schusswechsel live miterlebt."

Özen ist es wichtig zu betonen, dass "wir türkisch-stämmige Muslime jeglichen Terror verabscheuen. Wir lieben Österreich, wir stehen zu Österreich. Österreich ist unsere Heimat. Wie würden jederzeit helfen. Ich würde heute das gleiche wieder tun."

Für ihn ist klar: "Ein richtiger Moslem verabscheut jede Art von Terror. Unsere Kultur sagt uns, egal in welchem Land wir leben, wenn wir dort leben, dann gehören wir dazu, dann sollen wir dem Staat zur Hilfe stehen und die Gesetze beachten. Das haben wir so gelernt."

Hilfe im Kugelhagel

Noch bevor Gültekin und Özen den angeschossenen Polizisten zum Rettungswagen schleppen konnten, hatte der junge Palästinenser Osama Joda den Beamten hinter einer Betonbank in Sicherheit gebracht und ihm Erste Hilfe geleistet.

Osama Joda (23) arbeitet bei McDonalds am Schwedenplatz. Er war gestern gerade dabei, gemeinsam mit dem Filialleiter Waren in das Fast-Food-Lokal zu tragen, als sie den Attentäter entdeckten. „Er versteckte sich in einer geschlossenen Garagenausfahrt und feuerte auf Passanten“, schildert Joda. „Mein Filialleiter hat sich versteckt und ich habe mich hinter einer Betonbank in Sicherheit gebracht.“ Als zwei Polizisten zur Hilfe kamen, eröffnete der Attentäter auch auf sie das Feuer. Ein Beamter wurde getroffen.

„Da habe ich ihn hinter die Betonbank gezogen und versucht, die Blutung zu stoppen. Der Attentäter hat aus etwa 20-30 Meter weiter gefeuert. Überall war Blut“, erzählt er dem KURIER. Als weitere Polizisten dazu gekommen seien, sei der Täter geflüchtet. Hinter der Bank habe ihn der zweite Beamte gebeten, die in der Nähe stehende Rettung zu alarmieren, sagt Joda.

Für KURIER-Leser kein Unbekannter

„Das habe ich getan und dann habe ich geholfen, den Beamten zum Rettungswagen zu schleppen. Auf den letzten 15, 20 Metern kamen uns die beiden anderen Burschen zu Hilfe. Ich habe den Rettungskräften dann alles gesagt, was ich über die Verletzung wusste und bin mit aufs Polizeipräsidium gefahren.“