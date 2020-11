Drei Tage Staatstrauer - Van der Bellen: "Wir werden nicht klein beigeben"

Van der Bellen dankt Polizisten, Soldaten, Rettungskräften und "der internationalen Gemeinschaft, die geschlossen und solidarisch in diesen Stunden hinter Österreich steht. Das ist gut zu wissen".

"Hass niemals so stark wie Liebe"

Van der Bellen sagt, das Attentat galt unserer freien Gesellschaft, dem Leben in der liberalen Demokratie, "das Terroristen offenbar abgrundtief hassen". Es sei in Europa zu hart um diese Freiheit und Toleranz gerungen worden, "als dass wir jetzt klein beigeben". Van der Bellen: "Wir werden uns vom Hass der Terroristen nicht anstecken lassen, wir werden unsere Werte, woran wir glauben, wofür wir stehen, verteidigen. Hass kann niemals so stark sein wie unsere Gemeinschaft in Freiheit, Friede und Liebe."

Kurz: "Kein Kampf zwischen Christen uns Muslimen"

"Tief betroffen" wendet sich auch der Kanzler "in dieser dunklen Stunde" an die Öffentlichkeit. Er nennt die Opfer - "ein älterer Herr, eine ältere Dame, eine Kellnerin, ein junger Passant" - und den Polizisten, der sich dem Attentäter entgegengestellt hatte und schwer verwundet wurde.