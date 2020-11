Gesucht: Neue (alte) Wege gegen den Terror

Möglich sei diese Überwachungsmaßnahme laut Nowak nicht nur bei Terror-Verurteilten auf Bewährung, sondern auch bei strafrechtlich Unbescholtenen. Ein Beispiel wäre, wenn jemand in sozialen Medien seine Sympathien für den IS zur Schau stellt oder in engem Kontakt zu terroristischen Gruppierungen ist. „Hier müssten die Hinweise auf eine Gefährlichkeit aber schon sehr, sehr dicht und von Gerichten überprüfbar sein“, erklärt der Menschenrechtsexperte.

Eine Ausweitung klinge auf den ersten Blick zwar gut, offenbare bei näherem Hinsehen aber Schwächen, warnt Verfassungsexperte Funk. Er widerspricht Nowak: „Natürlich ist das eine Beschränkung der persönlichen Freiheit. Und es betrifft die Grundrechte auf Persönlichkeitsschutz und persönliche Freiheit – auch Verurteilte haben diese Rechte.“

Handyüberwachung

Im April 2020 hätte in Österreich der Bundestrojaner eingeführt werden sollen – doch große Teile des geplanten Pakets wurden vorab vom Verfassungsgerichtshof gekippt. Es hätte sich um zu gravierende Eingriffe in die Privatsphäre gehandelt, hieß es.

Ein Teil dieses Bundestrojaners – konkret das Mitlesen verschlüsselter Kommunikation in Messenger-Diensten – beschäftigt jetzt allerdings die Europäische Kommission, berichtet der ORF. Der Terroranschlag in Wien wird im EU-Ministerrat dazu benützt, um ein Verbot sicherer Verschlüsselung für Services wie WhatsApp, Signal und viele andere im Schnellsiedeverfahren durchzusetzen. Ein entsprechendes internes Papier stammt vom 6. November. Der Beschluss sei bereits so weit akkordiert, dass er in der Videotagung der Innen- und Justizminister Anfang Dezember ohne weitere Diskussion verabschiedet werden könne.

Eine Maßnahme, die bei Strafverteidiger Ainedter auf wenig Gegenliebe stößt: „Es gibt jetzt schon die Möglichkeit jemanden zu überwachen – durch Observation. Diese Maßnahme geht zu weit.“

Das sehen führende Ermittler naturgemäß anders. Im Zuge der Reform des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) soll der Neuausrichtung des Nachrichtendienstes besonderes Augenmerk zukommen. Man wünscht sich rechtliche Möglichkeiten bei der Überwachung von Terrorverdächtigen, wie das beispielsweise in Deutschland oder durch das Nachrichtendienstgesetz in der Schweiz geregelt ist. Gemeint ist damit beispielsweise das Mitlesen von WhatsApp und anderer Dienste in Echtzeit. Der deutsche Staatsschutz nutzt dazu beispielsweise Webclient-Technik, um über den Computer des Verdächtigen in dessen Nachrichten einzudringen. Vergangene Fälle in Österreich hätten gezeigt, dass man ohne das Mitlesen verschlüsselter Dienste den Kriminellen immer einen Schritt hinterher ist, so ein Ermittler.

Verfassungsjurist Funk hat Zweifel an diesen Methoden: „Das ist eine populistische Forderung. Wichtiger wäre, die bereits möglichen Ermittlungsmaßnahmen auszuschöpfen.“ Gemeint sind:

Späh- und Lauschangriffe

Wie aus einem aktuellen Bericht des Justizministeriums hervorgeht, werden diese Maßnahmen kaum genutzt. Konkret wurde 2019 in zehn Fällen ein großer Späh- und Lauschangriff angeordnet. Optische Überwachungen – die sogenannte Videofalle – wurden 2019 in 161 Fällen angeordnet, wobei in 68 Fällen die Überwachung erfolgreich war. Eingesetzt wurden die Maßnahmen in erster Linie bei Drogen-Ermittlungen – aber auch vereinzelt bei Terror-Verdacht.

Wie man seit einigen Tagen weiß, hätten im Fall des Attentäters von Wien alle derzeit erlaubten Überwachungstechniken gereicht. Durch Observationen und die Hinweise aus Deutschland und der Slowakei gab es genug Indizien, um Kujtim F. in Vorbereitung einer strafbaren Handlung festzunehmen.