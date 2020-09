Reiterer und Anschober: "Das ärgert Sie, wenn ich Sie unterbreche“

Die Philosophin Lisz Hirn ist etwas mehr im Hier und Jetzt unterwegs, sie mahnt ein ernsthafteres Umgehen mit dem Begriff Eigenverantwortung ein. Man sehe eigentlich, dass von der Politik „kollektives Fehlverhalten abgestraft wird“, wenn ein Bezirk einmal schlechtere Zahlen aufweise.

„Ich unterbreche sie ungern“, sagt Reiterer zu Hirn. Sie hätte gern, dass Hirn schildert, welche Test-Odyssee sie hinter sich habe, weil sie kürzlich nach Deutschland reisen musste, nachdem Wien dort zum Risikogebiet erklärt worden ist.

"Vielleicht darf ich fertig sprechen?"

Man hat immer wieder den Eindruck, Reiterer hat in der Sommerpause einen Kursus in Unterbrechungskunde belegt. Vor allem den Gesundheitsminister lockte sie damit ziemlich aus der Reserve. Anschober hat man selten so konsterniert gesehen.

Was habe die Regierung in den Sommermonaten wirklich vorbereitet, fragt sie. Es gebe einen Pandemieplan aus 2006, und einen Ebola-Plan aus 2015. Im Jänner sei versprochen worden, dass dieser aktualisiert werde. „Gibt es den?“ fragt sie.

Anschober, etwas patzig: „Wir hatten in den letzten sieben Monaten anderes zu tun, als ein Schriftwerk fertigzustellen.“

Hier könnte man anfügen, dass es seit dem Lockdown im März viele kleine Schriftwerke in Form von Verordnungen gab, deren Qualität zum Teil in der Kritik stand.

Reiterer bleibt hartnäckig beim Pandemieplan: „Aber das wurde im Jänner verprochen.“

„Entschuldigung“, sagt Anschober, „aber dann ist eine Pandemie gekommen, und zwar die schwerste Pandemie seit hundert Jahren. Das ist ja keine Kleinigkeit. Die Gesundheitsbehörden sind jetzt wirklich zu hundert Prozent damit ausgelastet und …“

„Na gut, dann frag ich anders …“

„Na, vielleicht darf ich den Satz fertig sprechen? Wäre angenehm.“

Reiterer spricht dennoch weiter: „Ich bin ja ein Laie. Hat man im Sommer die Zeit verstreichen lassen, ohne eine klare Teststrategie zu entwickeln?“ Ob er wirklich „keine Versäumnisse“ sehe?

„Geschätzte Frau Reiterer, im Juli wurde im Ministerrat einhellig ein Aktionsplan beschlossen.“ Darin seien 17 konkrete Maßnahmen vorbereitet worden, eine davon die Testungen. Die Teststrategie sei ein bisschen niederschwelliger angelegt worden, um schon bei geringen Symptomen testen zu können. Weiters verweist der Minister auf „Screeningprogramme, wo man in Risikobereiche hineinsieht“. Diese beträfen Menschen in beengten Wohnverhältnissen, prekäre Arbeitssituationen, etwa in Schlachthöfen, sowie Alten- und Pfelgegeheime.

In Vorarlberg sei man bereits auf durchschnittlich 20 Stunden vom Test bis zum Ergebnis. Wien werde jetzt nachjustieren.

„Die Verantwortung auf die Länder abschieben, kann man das so einfach?“ fragt Reiterer.

Anschober: „Das hat nichts mit Abschieben zu tun, das hat mit Zuständigkeiten zu tun.“