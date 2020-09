Maurer über Moria: "Nicht gewählt, um unsere Haltung zu zelebrieren"

Griechenland als "Sündenbock"

Der sozialistische EU-Abgeordnete Droutsas sagte, Österreich dürfe international "nicht als eine Art Wortführer der Unwilligen" gesehen werden. "Genau das Argument, dass Österreich so viel geleistet hat, sollte man positiv verwenden", um eine Vorbildfunktion für jene Staaten zu erfüllen, "die nach wie vor unwillig sind".

Zuletzt kam der Vorwurf auf, Griechenland habe für Lösungen in der Asylfrage 2,6 Mrd. Euro an EU-Geldern zugesagt bekommen, und mit dem bisher geflossenen Betrag wenig zustande gebracht. Droutsas nennt die Zustände „natürlich intolerabel“, es habe sicher „einige Verfehlungen“ geben. Ein Großteil der Gelder sei aber auch für den Schutz der Außengrenzen vorgesehen, was „schon eine sehr kostspielige Angelegenheit“ sei. Es sei leicht, einen Sündenbock zu schaffen, gefragt sei aber eine Gesamtlösung, meinte Droutsas.

Maurer deutet türkise Drohung an

Wirklich ans Eingemachte ging es, als es um das konkrete Abstimmungsverhalten der Grünen ging. So beklagenswert die Situation der Flüchtlinge auf Lesbos auch sei (Maurer sprach von „Vergewaltigungen“, einem „Kinderstrich“ und Frauen, die „nach dem Kaiserschnitt in den Schlamm zurückgeschickt werden“): Der grüne Parlamentsklub werde dennoch am Montag nicht mit SPÖ und NEOS für eine Aufnahme stimmen, denn die Entschließungsanträge hätten keine Mehrheit, meinte Maurer. "Wenn wir dafür stimmen, begehen wir Koalitionsbruch", sagte Maurer. Die ÖVP habe aber "unmissverständliche Signale" gesendet, dass sie dann mit der FPÖ stimmen werde. Und ein von diesen beiden Fraktionen unterstützter Antrag, der ein Aufnahmen von Flüchtlingen untersagen könnte, hätte dann eine Mehrheit, prognostizierte Maurer.

Edtstadler ließ sich auch hier auf keine direkte Konfrontation ein. Sie könne nicht bestätigen, dass die ÖVP angedroht habe, mit der FPÖ zu stimmen. Sie sei aber auch nicht Teil des ÖVP-Parlamentsklubs.