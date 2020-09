Ungewöhnliches bei "Stöckl": Lisa Eckhart erklärt Lisa Eckhart

Schwierig

Popper, der den Österreichern mit seinen Covid-Analysen immer wieder die Wirksamkeit der Maßnahmen erklärte, merkt noch an, dass das Wort „Simaluationsforscher“ mehr oder weniger für die Medien erfunden wurde, weil seine Tätigkeit, welche die Schönheit der Mathematik, maschineller intelligenz und Big Data zusammenbringe, ansonsten so schwierig zu erklären sei.

Schwierig zu erklären ist auch die Tätigkeit von Lisa Eckhart. Sagen wir es so: Irgendetwas zwischen der Schönheit der Satire, menschlicher Intelligenz und Big Hater. Dass ihre Scherze über die #MeToo-Debatte, jüdische Klischees und Penislängen in Afrika irgendwann irgendwo zu einer Aufregung führen müssen, das hätte ihr Niki Popper wohl nicht extra ausrechnen oder simulieren müssen. Schließlich geschah das Erwartbare und die Veranstalter eines Hamburger Literaturfestivals luden die Steirerin (offiziell aus Sicherheitsgründen) aus – eine große Diskussion in Deutschland und Österreich setzte ein.

Eckhart, die in ihren Programmen so künstlich und verschroben auftritt, dass man sie gemeinhin für eine Kunstfigur hält, versucht diesen exaltierten Retro-Glamour auch bei ihren Talkauftritten herüberzuretten. Was ihr zweifellos, mit guter Vorbereitung und Improvisationstalent, gelingt. In Anspielung auf die jetzt auch noch von Niavarani bemühten „acht Millionen Virologen“ in Österreich, erklärt sie, dass es auch „acht Millionen Menschen, die ihre Definition von Satire präsentiert haben“ gebe. Sie höre aber lieber auf qualifizierte Experten als auf „die Stimme des Volkes“.

Publikumsliebling Niavarani spricht dann über seine größte Erkenntnis aus der Covid-Krise. Es sei ein historischer Moment, dass Regierungen zum ersten Mal die Grundrechte der Bürger beschnitten, um etwas Gutes zu tun. Und jeder Einzelne könne Teil dieses Ganzen sein und „auf Befehl Leben retten“.

Kein Mitarbeits-Plus

Eckhart ist bei dem Begriff „Leben retten“ vorsichtig, weil sie sehe, „wie das viele mit einer Selbstverliebtheit vor sich hertragen“. Sie sage dann immer: „Ihr tötet niemanden, das habt ihr vorher schon nicht gemacht, das ist das Minimum, was ich von einem gesellschaftlich akzeptablem Menschen erwarte. Also dafür gibt’s noch kein Mitarbeits-Plus.“

Sie beobachte, dass sich zwei Seiten gegenseitig hochschaukeln. Jene, die aus „infantilem Trotz die Maske verweigern“ und jene, die mit einem „narzisstischen Stolz daherkommen und sagen: ‚Ich rette Leben, indem ich zu Hause bleibe‘.“ Das sei ihr „ein bisschen zuwider, denn sie haben jetzt keine Geflüchteten oder Whistleblower versteckt, sondern nur sich selbst und sie hat niemand gesucht, insofern war das jetzt auch nicht so gefährlich.“

Sich also etwas darauf einzubilden, dass man zu Hause bleibe, halte sie „für gefährlich“, das züchte „die Trotzköpfe“.