Kabarettistin Lisa Eckhart: "Was soll ich da Bestürzung mimen?“

Ich würde sagen: Die Cancel Culture wird gerne überbewertet, wenn es einem passt. Es könnte nicht egaler sein, was im Internet gesagt wird.

Ich empfinde das schon als problematisch. Das Digitale gleicht ja in der Form einer Intimsphäre, und das führt natürlich zu Über- und Untergriffigkeiten ungeahnten Ausmaßes.

Und jetzt?

Ich möchte nicht missionieren und sagen: Wir kappen jetzt das Internet. Aber es ist schon etwas anderes, dass jeder Mensch Zugang zu Öffentlichkeit hat. Und auch sehr fahrlässig mit Schrift umgeht. Wenn ich sehe, mit welch einer Nonchalance die Menschen im Internet wild drauf los schreiben, dann stellt sich mir die Frage, ob wir wirklich alle alphabetisieren sollten (lacht). Oder vorher nachschauen, ob sie sich menschlich als würdig erwiesen haben, mit diesem Geschenk und Privileg umgehen zu können.

Man kann das alles auch einfach nicht lesen.

Das tue ich auch tatsächlich nicht. Nur stürzen sich dann doch manche eigentlich mit Autorität ausgestattete Blätter wirklich auf dieses Geschrei. Was ich nicht verstehe. Man wäre doch als Journalist niemals in den Wiener Narrenturm gegangen, um sich zu erkundigen, was halten Sie von Lisa Eckhart? Aber genau das tut man, wenn man sich auf Twitter begibt und dort irgendeinem Shitstorm hinterher schreibt.

Aber die Diskussion über die Pointe, die den Shitstorm ausgelöst hat, ist doch keine x-beliebige Political- Correctness-Debatte, sondern hat einen für dieses Land ganz wichtigen Kern. Nämlich ob und wann dieser schwierige Umgang, den wir mit der Vergangenheit hatten, jetzt beendet ist oder von wem der beendet werden darf. Das rührt ans Österreichische.

Ja, aber auch ans Deutsche. Das ist kein Thema, das abgeschlossen wäre. Ich finde interessant, wie die Menschen damit umgehen. Da gibt’s die einen, die sagen: Man möge uns jetzt in Ruhe lassen damit, das ist schon so lange her. Und zum anderen die, die so tun, als hätten sie etwas aufgearbeitet. Und glauben, dass in dieser kurzen Zeit eine moralische Besserung des Menschen vonstattengegangen wäre. Da denke ich mir: Wie kommt ihr darauf? Es gibt den Menschen seit 30.000 Jahren. Aber erst im letzten Jahrhundert haben wir uns, natürlich unter Mithilfe der Technik, die größten Debakel geliefert. Man ist noch lange nicht am Ende mit der Denkarbeit zum Menschen, seiner Fähigkeit zu Gräueln und der Banalität des Bösen.

Aber verstehen Sie, warum man von dieser Pointe entsetzt war?

Nein. Beim besten Willen. Dazu kann ich mich nicht durchringen. Aber natürlich, es hat nicht sofort Trotz eingesetzt, sondern ich bin das nochmal durchgegangen. Ich musste dann aber wohl oder übel zugeben, dass ich recht hatte. Die Nummer ist brisant. Und die Nummer sollte empören. Aber nicht die, die sich dann empört haben, und nicht aus diesen Gründen.

Sondern?

Das Ziel war ein ganz anderes. Es war gerichtet gegen den Furor der damaligen #MeToo-Bewegung, die auf jede strafrechtlichen Grundsätze gepfiffen hat. Man hat mit einer Heiterkeit auf Menschen eingeschlagen, wo ich mir dachte, den Spaß vergälle ich euch jetzt. Denn plötzlich hat sexuelle Belästigung den Antisemitismus von der Poleposition der gesellschaftlichen Vergehen gekickt. Ich war verwundert. Diese Menschen waren allesamt Vertreter dessen, was man sonst eine schützenswerte Minderheit genannt hätte. Das wollte ich der #MeToo-Bewegung vorwerfen. Dass das dann so pervers verkehrt wurde – da saß ich staunend davor.